احدث الأخبار

نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز يخصص شوط ملواح للصقارين الصغار
منطقة الرياض
 بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق
أبرز المواد
 وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية عن داء السكري في المساجد
المنطقة الشرقية
 اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز
أبرز المواد
 “النفط” يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً
أبرز المواد
 فلكية جدة: ذروة “التوأميات” في سماء السعودية منتصف ديسمبر 2020
أبرز المواد
 برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ” بناء” تكرم ١٣٦ متطوعا
أبرز المواد
 سجلت 1.9 تريليون ريال: ودائع مصارف المملكة عند مستوى تاريخي للمرة الأولى
أبرز المواد
 وزيرالخارجية: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون
أبرز المواد
نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح

نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح

أبرز المواد
مهرجان الملك عبدالعزيز يخصص شوط ملواح للصقارين الصغار

مهرجان الملك عبدالعزيز يخصص شوط ملواح للصقارين الصغار

منطقة الرياض
بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق

بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق

أبرز المواد
وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية

وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية

“النفط” يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً

“النفط” يواصل صعوده ويحلّق قرب مستوى 50 دولاراً
http://almnatiq.net/?p=927863
المناطق_الرياض

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمئة، الجمعة، لتظل قريبة من مستوى الخمسين دولاراً للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أميركية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا، على زيادة في الإمدادات، وتنامٍ في عدد حالات الوفاة بكوفيد-19.

واكتسبت خطة للحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 908 مليارات دولار زخماً في الكونغرس الأميركي.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” جرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتاً، بما يعادل 1.11 بالمئة، إلى 49.25 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة، بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس عند 49.92 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، ربح الخامان كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7 بالمئة، وزاد الخام الأميركي 1.9 بالمئة.

في غضون ذلك، تعافى الإنتاج الأميركي من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام، الذي لامسه في مايو، فيما يعود بشكل أساسي إلى أن منتجي النفط الصخري أعادوا آباراً للعمل على خلفية صعود الأسعار.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن عدد حفارات النفط الأميركية العاملة ارتفع خمساً إلى 246، وهو أعلى مستوياته منذ مايو.

روابط ذات صلة

نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح

نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح
بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق

بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق
أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها

أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*