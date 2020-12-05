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اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز

اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز

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اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز

اتفاقية تعاون بين مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل وجمعية «مناعة» لرعاية مرضى الإيدز
http://almnatiq.net/?p=927864
المناطق_الرياض

أبرمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز “مناعة”.
وتهدف الاتفاقية لإشراك القطاع الخيري غير الربحي بتوعية أفراد المجتمع وتقديم الخدمات اللوجستية للمصابين وأسرهم وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإيدز.

يشار إلى أن جمعية “مناعة” لديها خدمات سباقة في دعم المصابين بمرض الإيدز وأسرهم، وقامت منذ تأسيسها بالمشاركة في دعم وإجراء البحوث والدراسات والإنتاج العلمي للتوعية من المرض.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عتيق بن محمد القرني مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، والمدير الطبي بالإنابة الدكتور حسام صالح، وأمين المجلس التشاوري الأستاذ أيمن العتيبي، ومن جانب جمعية “مناعة” وقع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحقيل، والأستاذ يوسف بن عبدالله الفيز المدير العام التنفيذي للجمعية، والدكتور عبدالله بن محمد المهيزعي نائب رئيس مجلس الإدارة.

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