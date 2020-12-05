وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية

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استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي صباح أمس الأول وفد من منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية والذي تضمن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، وصندوق التنمية الصناعي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ،والمركز الوطني للتنمية الصناعية وذلك لتعزيز التكامل المشترك والاطلاع على أدوار الهيئة الملكية بالجبيل وأنشطتها والفرص الاستثمارية المتاحة بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. حيث استمرت زيارتهم لمدة يومين. تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد الزائر في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة وشبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم. كما اطلع الوفد على معامل كلية الجبيل الصناعية للتعرف على أبرز البرامج الأكاديمية المقدمة وجودة المخرجات التعليمية التي تخدم قطاع الصناعة بالمملكة. ثم قام الوفد بجولة سكنية وصناعية بمدينة الجبيل الصناعية.

عقب ذلك بدأت ورشة العمل بنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية والتي استهلت بعرض موجز عن آلية جذب الاستثمار من قطاع تطوير الاستثمار قدمه م. محمد الشمري تطرق فيه إلى المقومات التي وفرتها الهيئة الملكية لجذب الاستثمارات والتطور للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وما نفذته الهيئة من انشاء وتحسين اداء المراكز اللوجستية.

فيما استعرض مدير إدارة الأزمات والكوارث م. عادل الغامدي آلية عمل إدارة الأزمات والكوارث ومن ذلك وضع الخطط الاستراتيجية وتنسيق التعاون بين القطاعات الحكومية وتحديد ومعالجة ومواجهة الأزمات والكوارث وضمان استمرارية الأعمال. عقب ذلك ترأس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي جلسة حوارية تحدث فيها عن ما تمتلكه الهيئة الملكية بالجبيل من مقومات استثمارية وبنى تحتية التي أثمرت عن هذه المشاريع المنجزة. وفي اليوم التالي استكملت أعمال الورشة والتي استعرض فيها مدير إدارة الخدمات الطبية ببرنامج الخدمات الصحية د. عبيد الظفيري إنجازات البرنامج والملف الإلكتروني وجهود البرنامج في جائحة كورونا وأبرز الأقسام الموجودة والعيادات وبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. فيما استعرض أ. عبد الله باعقيل من قطاع التعليم الدور الريادي لمنظومة التعليم بمختلف مراحله وذلك لتأهيل وتدريب القوى البشرية لسوق العمل ولما يمثله من ركيزة أساسية في جودة المخرجات المهنية والفنية وأبرز التخصصات والمسارات الأكاديمية الموجودة في كليات الهيئة الملكية مثل التخصصات الهندسية والصناعية والتقنية والإدارية. ثم تناول م. نواف العتيبي من قطاع الشؤون الفنية الخطة العامة وألية إدارة المشاريع الفنية واعتماد مراحل المشاريع ومتابعة تنفيذها ومعالجة التحديات التي تواجهها وإيجاد مجموعة متطورة من الأدوات التي تمكن من استدامة المشاريع والموائمة بينها بين الخطة الاستراتيجية للمدن.

فيما تحدث م. جاسم الهارون مدير عام قطاع التشغيل والصيانة عن جهود وآليات القطاع في صيانة البنية التحتية وتفعيل وصيانة شبكة الطرق والمرافق التابعة، والإشراف على مركز التحكم المروري بمدينة الجبيل الصناعية فيما قدم مدير عام قطاع الخدمات المساندة أ. ذعار المطيري عرضا عن التكامل المثالي في الخدمات الأمنية والاجتماعية والتجارية المقدمة لسكان وزوار مدينة ⁧‫الجبيل الصناعية. واستعرض مدير إدارة عمليات المالية بالجبيل أ. هشام بو عائشة التوجهات المالية والتحول لأساس الاستحقاق المالي في ظل الانتقال إلى الخدمات المشتركة. ‏واختتمت الورشة بعرض قدمه م. عمر الغامدي عن تقنية المعلومات وتحول مدن ⁧‫الهيئة الملكية‬⁩ إلى مدن ذكية لتحسين بيئة الاستثمار والسكن بما يتماشى مع رؤية 2030 وقدم م. وافي البرازي مدير إدارة الموارد البشرية عرض عن الموارد البشرية وهدفها في رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة وأدوارها في التعامل مع جائحة كورونا.