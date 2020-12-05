أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها

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شهدت مدينة بريدة هطول أمطار غزيرة أدت إلى اغلاق العديد من الشوارع وارباك الحركة المرورية، حيث شقت المركبات طريقها بصعوبة في الشوارع التي غمرتها المياه بعد أن تسببت عواصف رعدية في هطول أمطار غزيرة، بينما استعانت فرق الانقاذ بقوارب لإنقاذ المحاصرين الذين تقطعت بهم السبل نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتجمع المياه، والتي باشرت أمانة القصيم إزالة المياه عبر الآليات لعودة الحركة والحياة لطبيعتها ، كما أدت هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة إلى جريان بعض الشعاب.