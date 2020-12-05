صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية عن داء السكري في المساجد

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نظمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى الرعاية المديدة ركن توعوي وتثقيفي عن داء السكري واستهدفت المصلين لتوعيتهم وتثقيفهم وحثهم على فحص السكر التراكمي ،وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على المجتمع، كما قدم الفريق الصحي المعلومات والإرشادات بطرق الوقاية من داء السكري من خلال أتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وزيادة الوعي حول العلامات التحذيرية للإصابة به ،إضافة إلى فحص السكر للمصلين .

وتحرص صحة حفر الباطن على تفعيل الدور الوقائي والتثقيفي للمجتمع من خلال إقامة الحملات التوعوية بأهمية الكشف المبكر عن السكري ورفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.