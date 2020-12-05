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أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي

أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي

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أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي

أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي
http://almnatiq.net/?p=927894
المناطق - واس

أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على ما بذلته المملكة العربية السعودية بقيادته الرشيدة وحنكته المعهودة في سبيل تحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الخليجي.
وأكد سموه في رسالة بعثها لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، أن تمثيل المملكة العربية السعودية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إنما يعكس المكانة المرموقة لها ودورها الرائد في سبيل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصها على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم والمنطقة.
وقال:” إن ما تم التوصل إليه بين الأشقاء يعد إنجازا سيعيد لكياننا الخليجي وعملنا العربي المشترك وحدته وتماسكه في مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع وبما يمكننا من العمل معا في سبيل تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدهار والرفاه، معرباً عن خالص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.
واستذكر سموه الجهود الخيرة والبناءة لسمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

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