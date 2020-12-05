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جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب

جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب
http://almnatiq.net/?p=927903
الرياض - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مُشاركتها في ملتقى مساعدي قادة التدريب وقادة التدريب بالجمعيات الكشفية العربية ، الذي يُنظمه مركز الدعم الكشفي العربي بهدف التعريف بإطار الشارة الخشبية الجديد ، الذي يدعو ويشجع الجمعيات الكشفية الوطنية في العالم على ضرورة الالتزام والعمل بـالمبادئ والتوجيهات الرئيسية للسياسة العالمية للراشدين في الكشفية .  

ويتضمن الملتقى الذي افتتحه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، التعريف بنظام وتدريب الشارة الخشبية ، والمبادئ التي يقوم عليها التدريب ، وأهمية وجود قائمة بكفاءات الشارة الخشبية المطلوب اكسابها لكل مشارك. 

كما شاركت الجمعية في لقاء مفوضي التدريب وتنمية القيادات ومفوضي البرامج وتنمية المراحل بالجمعيات الكشفية العربية الذي افتتحه الأمين العام بحضور نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي ، ومدير برامج الشباب نسيم ضناوي ، والمدير العالمي للراشدين في الكشفية تاديي بوجليج، وعضو اللجنة العالمية لإعداد إطار الشارة الخشبية فارس خليفة ، و مستشار المنظمة العالمية للراشدين في الكشفية جون جميل .  

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