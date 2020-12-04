نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية الكريمة لرياضة السيارات، وعودة رالي حائل تويوتا الدولي 2020 لبطولة كأس العالم للراليات، منوهاً سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه بمناسبة قرب انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي، مرحباً سموه بضيوف المنطقة المشاركين في الرالي من داخل الوطن وخارجه،مؤكداً أن المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول؛ تواصلاً مع استضافتها للعديد من البطولات والمسابقات العالمية.

وأشار سمو نائب أمير منطقة حائل إلى تكامل الاستعدادات الفنية والترتيبات التنظيمية، وحرص الجميع على سلامة المشاركين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد – 19، سائلاً الله التوفيق ومواصلة تميز الوطن في تنظيم أهم وأفضل المسابقات والمناسبات الدولية