احدث الأخبار

المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق
أبرز المواد
 بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء
أبرز المواد
 نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول
منطقة حائل
 جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب
منطقة الرياض
 80 متطوع في برنامج “إماطة” بالتعاون مع جمعية الدعوة “نور” بكورنيش الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز يخصص شوط ملواح للصقارين الصغار
منطقة الرياض
 بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق
أبرز المواد
 وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية عن داء السكري في المساجد
المنطقة الشرقية
المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق

المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق

أبرز المواد
بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء

بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء

أبرز المواد
نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول

نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول

منطقة حائل
جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب

جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب

منطقة الرياض

تهدف لحماية البيئة.. وتعمل بطاقة إنتاجية بلغت 15 ألف م3 يوميًا..

المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق

المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق
http://almnatiq.net/?p=927922
المناطق - مكة

أكدت شركة المياه الوطنية مضيها قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، مبينةً أنها بدأت تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بتكلفة قاربت 110 ملايين ريال، وذلك لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية أن تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يأتي للحفاظ على البيئة في المحافظة، مؤكدًا أن تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وبيّن الغامدي أن المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينًا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيًا وفقًا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمد فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ١٥٠٠٠م٣ يوميًا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.

وأشار الغامدي إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خدماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وفق أفضل المعايير التي تحقق رؤية ولاة الأمر وتطلعاتهم لخدمة المواطن والمقيم، لافتًا إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتنسيق مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.

روابط ذات صلة

بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء

بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء
أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي

أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي
نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح

نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*