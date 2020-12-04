نجح بحمد الله وتوفيقه فريق من جراحي أمراض النساء بمستشفي النساء والولادة والأطفال بالجوف في إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر ٢٧ عاماً ، كانت تعاني من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن لفترات طويلة ، وبعد أجراء الكشف السريري للمريضة وعمل الفحوصات المخبرية والأشعات التشخيصية اللازمة تم تشخيص وجود ورم ضخم علي المبيض الأيسر ، حيث تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء وعمل استكشاف للبطن مع استئصال الورم والذي يزن ٤.٤ كجم وقطره ٤٠ سم وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم ، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة كبيرة وغادرت المستشفي في حالة طبية مستقرة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات الجراحية الناجحة الخاصة بأورام النساء في الأونة الأخيرة بالمستشفى ، والتي أدت إلي الانخفاض الكبير في إحالة مثل هذه الجراحات لمراكز متقدمة خارج منطقة الجوف .
إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف
نجح بحمد الله وتوفيقه فريق من جراحي أمراض النساء بمستشفي النساء والولادة والأطفال بالجوف في إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر ٢٧ عاماً ، كانت تعاني من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن لفترات طويلة ، وبعد أجراء الكشف السريري للمريضة وعمل الفحوصات المخبرية والأشعات التشخيصية اللازمة تم تشخيص وجود ورم ضخم علي المبيض الأيسر ، حيث تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء وعمل استكشاف للبطن مع استئصال الورم والذي يزن ٤.٤ كجم وقطره ٤٠ سم وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم ، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة كبيرة وغادرت المستشفي في حالة طبية مستقرة.
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