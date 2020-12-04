احدث الأخبار

إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف
منطقة الجوف
 المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق
أبرز المواد
 بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء
أبرز المواد
 نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول
منطقة حائل
 جمعية الكشافة تُشارك في ملتقى مساعدي وقادة التدريب
منطقة الرياض
 80 متطوع في برنامج “إماطة” بالتعاون مع جمعية الدعوة “نور” بكورنيش الدمام
المنطقة الشرقية
 أمير الكويت يعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما بذلته المملكة لحل الخلاف الخليجي
أبرز المواد
 نادي الصقور السعودي يهدي طفلة صقراً .. ويشهد مشاركة طفلٍ آخرَ في مسابقة الملواح
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز يخصص شوط ملواح للصقارين الصغار
منطقة الرياض
 بالتعاون مع الجهات الأمنية ..”البيئة” تصادر 150 طنًا من الحطب المحلي في 5 مناطق
أبرز المواد
 وفد منظومة الصناعة يطلع على أبرز المقومات الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمطار غزيرة تغرق شوارع بريدة .. والجهات المعنية تباشر أعمالها
أبرز المواد
إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف

إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف

منطقة الجوف
المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق

المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق

أبرز المواد
بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء

بالتزامن مع يومه العالمي .. ” يوم التطوع السعودي ” يعزز قيم المواطنة والعطاء

أبرز المواد
نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول

نائب أمير حائل: المملكة تسعد بمشاركة أبطال الراليات من مختلف الدول

منطقة حائل

إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف

إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف
http://almnatiq.net/?p=927925
المناطق - الجوف

نجح بحمد الله وتوفيقه فريق من جراحي أمراض النساء بمستشفي النساء والولادة والأطفال بالجوف في إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر ٢٧ عاماً ، كانت تعاني من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن لفترات طويلة ، وبعد أجراء الكشف السريري للمريضة وعمل الفحوصات المخبرية والأشعات التشخيصية اللازمة تم تشخيص وجود ورم ضخم علي المبيض الأيسر ، حيث تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء وعمل استكشاف للبطن مع استئصال الورم والذي يزن ٤.٤ كجم  وقطره ٤٠ سم وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم ، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة كبيرة وغادرت المستشفي في حالة طبية مستقرة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات الجراحية الناجحة الخاصة بأورام النساء في الأونة الأخيرة بالمستشفى ، والتي أدت إلي الانخفاض الكبير في إحالة مثل هذه الجراحات لمراكز متقدمة خارج منطقة الجوف .

روابط ذات صلة

فريق طبي بجامعة الجوف ينجز 47 عملية نوعية خلال 3 أشهر بالتعاون مع مستشفى الأمير متعب

فريق طبي بجامعة الجوف ينجز 47 عملية نوعية خلال 3 أشهر بالتعاون مع مستشفى الأمير متعب
جراحات نوعية ناجحة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا

جراحات نوعية ناجحة في مستشفى الأمير متعب بسكاكا
إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*