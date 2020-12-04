إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف

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نجح بحمد الله وتوفيقه فريق من جراحي أمراض النساء بمستشفي النساء والولادة والأطفال بالجوف في إنهاء معاناة سيدة تبلغ من العمر ٢٧ عاماً ، كانت تعاني من آلام مبرحة وانتفاخ بالبطن لفترات طويلة ، وبعد أجراء الكشف السريري للمريضة وعمل الفحوصات المخبرية والأشعات التشخيصية اللازمة تم تشخيص وجود ورم ضخم علي المبيض الأيسر ، حيث تم التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء وعمل استكشاف للبطن مع استئصال الورم والذي يزن ٤.٤ كجم وقطره ٤٠ سم وأخذ العينات اللازمة لتشخيص طبيعة الورم ، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة بصورة كبيرة وغادرت المستشفي في حالة طبية مستقرة.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات الجراحية الناجحة الخاصة بأورام النساء في الأونة الأخيرة بالمستشفى ، والتي أدت إلي الانخفاض الكبير في إحالة مثل هذه الجراحات لمراكز متقدمة خارج منطقة الجوف .