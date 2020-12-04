مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك : توجيه أمير تبوك يجسد الحرص على تلمس احتياجات أبناء المنطقة

تبوك - علي العميري

عبر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات .وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب ، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء ، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة .وأشار المستفيدون أن الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم ، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به سموه والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن ، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لسمو أمير منطقة تبوك في موازين حسناته.وكان سمو أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنوياً في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة .فيما تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محمله بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة وذلك للأسرع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن .وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول الى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية .