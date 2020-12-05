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“صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية

“صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية

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“صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية

“صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=927950
المناطق - الرياض

دعت “صحة الرياض” الزوار والمشاركين في مهرجان مزاين الملك عبدالعزيز للابل 1442 ، الى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية ، تجنبا للحوادث . وناشد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني المشاركين في المهرجان والزوار بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة و ترك التهور والقيادة بسرعات عالية ، بمايحقق السلامة للجميع . ولفت أن “صحة الرياض” استنفرت طواقمها الطبية ، في مستشفى رماح العام نتيجة لإستقبالها عدد من الحوادث المرورية ، خلال اجازة نهاية الاسبوع ، حيث سجلت عدد من الاصابات . مشيرا أن “صحةالرياض” تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن.  وفي نفس الاطار واصلت فرق “صحة الرياض” للتوعية استهداف زوار المهرجان بالرسائل التوعوية . وقامت فرق التوعية بتوزيع رسائل حول كورونا كوفيد 19 والامراض التنفسية ، والانفلونزا وغيرها . ويشار أن مشاركة “صحة الرياض” لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، تشمل مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع. وتشمل مركزين صحيين بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، و مركز صحي الرمحية . وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان . كما جهزت (الصحة)  فِرَق إسعافية، بالإضافة إلى فرقة إسعافية مخصصة لنقل حالات العدوى. وتأتي مشاركة (الصحة) في هذا المهرجان دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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