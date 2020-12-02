إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة تنظم الملتقى الاكاديمي للتربية الخاصة 2020

المناطق - المدينة المنورة

برعاية مدير عام ⁧‫تعليم المدينة المنورة‬⁩ نظمت إدارة التربية الخاصة (بنين – بنات ) بتعليم المنطقة ( ملتقى تعليم المدينة الأكاديمي للتربية الخاصة 2020 ) بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة‬⁩ .

استهدف الملتقى منسوبي التعليم و الطلاب والطالبات والمهتمين بالإعاقة ، و ضم ( 6) أوراق عمل قدمها نخبة من المختصين و المختصات تناولت تحسين جودة التدريب عن بعد من خلال أفضل الممارسات العملية في اضطرابات النطق واللغة ، و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”نظرة فلسفية مستقبلية”، وفاعلية الورشة المحمية في تأهيل ذوي الاعاقة، وورقة يوم للجميع…رغم اختلاف قدراتنا نسعد بوجودنا معكم،كذلك التصميم الشامل للتعلم في بيئات التعليم عن بعد، و تنمية السلوك اللفظي.

و اختتم الملتقى بالنتائج و التوصيات ، كما نظمت إدارة التربية الخاصة بنات لقاء “الممارسات التعليمية المتميزة في تعليم الأطفال وطالبات التربية الخاصة في ظل جائحة كورونا” قدمنه المعلمات المتميزات في التربية الخاصة .