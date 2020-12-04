احدث الأخبار

نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج
منطقة جازان
 وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا
أبرز المواد
 ضمك يضرب الأهلي بالأربعة
أبرز المواد
 إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة تنظم الملتقى الاكاديمي للتربية الخاصة 2020
منطقة المدينة المنورة
 “صحة الرياض” تدعو زوار مهرجان الابل الالتزام بأنظمة السلامة المرورية
منطقة الرياض
 الصحة : تراجع حالات الإصابة اليومية ليصل إلى (190) حالة خلال ال24 ساعة الماضية وتعافي (324) حالة جديدة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ساحل أنطاليا في تركيا
أبرز المواد
 عُمان تعتزم إلغاء عدم الممانعة للوافدين
أبرز المواد
 مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك : توجيه أمير تبوك يجسد الحرص على تلمس احتياجات أبناء المنطقة
منطقة تبوك
 أمطار على مدينة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 إنهاء معاناة مريضة من ورم ضخم بالبطن بمستشفى النساء والولادة بالجوف
منطقة الجوف
 المياه الوطنية تبدأ تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ وتغلق المرمى العشوائي السابق
أبرز المواد
نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج

نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج

منطقة جازان
وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا

وزارة الصحة الروسية تكشف عن سعر بيع لقاح “سبوتنيك V” ضد كورونا

أبرز المواد
ضمك يضرب الأهلي بالأربعة

ضمك يضرب الأهلي بالأربعة

أبرز المواد
إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة تنظم الملتقى الاكاديمي للتربية الخاصة 2020

إدارة التربية الخاصة بتعليم المدينة تنظم الملتقى الاكاديمي للتربية الخاصة 2020

منطقة المدينة المنورة

نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج

نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج
http://almnatiq.net/?p=927965
جازان - فضة عطيف

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير، البروفيسور عائض القحطاني، عن بدء التعامل مع حالة 3 أفراد من أسرة واحدة يعانون السمنة المفرطة، ويعيشون في إحدى قرى منطقة جازان.

وأوضح “القحطاني أنه سيتم نقل الأشقاء الثلاثة إلى العاصمة الرياض غداً الأحد لتلقي العلاج، مبيناً أنه سيتم وضع خطة علاجية لكل واحد منهم بحسب الحالة الصحية والأمراض المصاحبة للسمنة لديه، حتى يعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وكان “جوال منطقة جازان وعددا من رواد ومواقع التواصل الاجتماعي” قد تداولوا مقطع فيديو عن معاناة أسرة مكونة من 3 أفراد (أخ وأختان) جميعهم يعانون السمنة المفرطة، حيث بلغ وزن الابن 156 كيلوغراماً، بينما شقيقتاه إحداهما 181 كلجم والأخرى 226 كلجم، إذ إنها لا تستطيع المشي إلا بصعوبة، ويصيبها إغماء وهبوط في السكر نتيجة لذلك.

روابط ذات صلة

مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع
أرامكو : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان

أرامكو : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان
‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

‏” بر العارضة ” تسلم ٥٠ جهاز حاسب آلي للطلاب والمطالبات ابناء المستفيدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*