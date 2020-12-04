نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج

جازان - فضة عطيف

كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير، البروفيسور عائض القحطاني، عن بدء التعامل مع حالة 3 أفراد من أسرة واحدة يعانون السمنة المفرطة، ويعيشون في إحدى قرى منطقة جازان.

وأوضح “القحطاني أنه سيتم نقل الأشقاء الثلاثة إلى العاصمة الرياض غداً الأحد لتلقي العلاج، مبيناً أنه سيتم وضع خطة علاجية لكل واحد منهم بحسب الحالة الصحية والأمراض المصاحبة للسمنة لديه، حتى يعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وكان “جوال منطقة جازان وعددا من رواد ومواقع التواصل الاجتماعي” قد تداولوا مقطع فيديو عن معاناة أسرة مكونة من 3 أفراد (أخ وأختان) جميعهم يعانون السمنة المفرطة، حيث بلغ وزن الابن 156 كيلوغراماً، بينما شقيقتاه إحداهما 181 كلجم والأخرى 226 كلجم، إذ إنها لا تستطيع المشي إلا بصعوبة، ويصيبها إغماء وهبوط في السكر نتيجة لذلك.