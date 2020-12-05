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متسابق يطرح “قعود” أرضاً خلال سبع ثواني في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

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متسابق يطرح “قعود” أرضاً خلال سبع ثواني في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل

متسابق يطرح “قعود” أرضاً خلال سبع ثواني في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل
http://almnatiq.net/?p=927980
المناطق - الرياض

“زاوية مائلة” و “خبرة” دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح “قعود” أرضاً خلال سبع ثواني فقط من دخوله “ساحة النزال”، وذلك خلال مسابقة “القعود قعودك” ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل.

وقال الصخابرة: ” إن طرح القعود فن وتكتيك، إضافة إلى الخبرة في هذا المجال وزاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل” ، مشيراً إلى أن امتلاكه للخبرة دفعه للمشاركة بدون أي تردد.

وشارك الصخابرة “النزال” مع مشاركين آخرين تمكنوا أيضاً من طرح “القعود” ولكن بفارق زمني مختلف.

يذكر أن المسابقة طرحتها إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للمرة الأولى في النسخة السابقة “الرابعة “لجمهور المهرجان، وتعمد إلى طرح مجموعة من “القعدان” داخل سياج مغلق، ومحاولة عدد من المشاركين طرحها في أفضل توقيت.

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