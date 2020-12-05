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الباطن يتعادل مع ضيفه التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الباطن يتعادل مع ضيفه التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=927990
المناطق - الرياض

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الباطن بنظيره التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
سجل الباطن هدفه مبكرًا عن طريق اللاعب فابيو إبرو في الدقيقة 3 من بداية أحداث اللقاء، وقبل نهاية المباراة وعند الدقيقة 93 أحرز سميحان النابت هدف التعادل للتعاون.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 8 نقاط بالمركز التاسع، بينما رفع التعاون رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي.

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