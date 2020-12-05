خالد الفيصل يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية “نزاهة” الأربعاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء المقبل فعاليات اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لمنسوبي أندية “نزاهة” بالمؤسسات التعليمية في المملكة 1442هـ ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “المشاريع والمبادرات في رؤية المملكة 2030” الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .

وتتضمن فعاليات اللقاء الكثير من المحاور يتصدرها ترسيخ القيم الإيجابية ، وتعميق الانتماء الوطني ، وتحفيز العمل في القطاع الخاص ، وتعزيز التعلم والعمل ، وثقافة العمل التطوعي ، وتشجيع الادخار .

من جانبه أوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي أن اللقاء الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في المملكة في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع .

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها أندية “نزاهة” التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية .

وأضاف أن مثل هذه المناشط تبرز مواهب الطلبة ومهاراتهم في مجالات عدة ، وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات والندوات داخل وخارج الجامعات ، انطلاقاً من تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزاهة .

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن اللقاء يقدم هذا العام جلسات حوارية ، ومبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في السعودية تصب في رؤية المملكة 2030 ، كما سيتم عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الفني الافتراضي المصاحب للقاء .

يذكر أن اللقاء سيشهد تكريم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأندية “نزاهة” بمؤسسات التعليم ، إضافة إلى عرض مرئي لأنشطة وبرامج هذه الأندية ، وتقديم مشهد تمثيلي توعوي .