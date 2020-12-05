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حرس الحدود يحتفل بتخريج بتخريج 1529 خريجًا في عدد من الدورات التأهيلية

حرس الحدود يحتفل بتخريج بتخريج 1529 خريجًا في عدد من الدورات التأهيلية
http://almnatiq.net/?p=927997
المناطق - الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى مدير عام حرس الحدود المكلف، اللواء محمد بن عبد الله الشهري، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية.

ونقل اللواء الشهري في كلمة بالمناسبة تهنئة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات ( حرس الحدود ، والأفواج الأمنية والأمن البيئي) الذين تم تخريجهم من مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وأعرب مدير عام حرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها ، مهنئا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة .

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