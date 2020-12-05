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ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 24 ألف مستفيد من مهارات المستقبل

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 24 ألف مستفيد من مهارات المستقبل

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ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 24 ألف مستفيد من مهارات المستقبل

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 24 ألف مستفيد من مهارات المستقبل
http://almnatiq.net/?p=928000

استفاد أكثر من 24 ألف متدرب ومتدربة من أبناء منطقة مكة المكرمة من مبادرة مهارات المستقبل والتي نفذتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي في موسمه الحالي وموضوعه كيف نكون قدوة في العالم الرقمي .
وتضمنت فعاليات مبادرة مهارات المستقبل عددا من الندوات التي نفذت “عن بعد” بُثت عبر قنوات الفيسبوك وتويتر واليوتيوب واستهدفت 24.623 حاضرا ومشاهدا، ومن ضمنها ندوة مبادرة التحول الرقمي في قطاع الحج والعمرة، وتمحورت حول ماذا نملك من ممكنات؟، والمحاور الاستراتيجية وربطها بالخدمات الرقمية، وبلغ مجموع مشاهديها 6511 مشاهدا، وندوة استخدام الذكاء الصناعي لتطبيقات تعزيز بناء مكة الذكية وتضمنت محاورها كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد البشر؟، فوائد تنمية المدن الذكية، مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية، المدن الذكية والاستدامة، وأمثلة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وبلغ عدد مشاهدتها 3560 مشاهدة.

ومن ضمن الندوات المقدمة أيضا ندوة تعزيز توظيف التقنية في خصوصية منطقة مكة المكرمة ومحافظتها تحدثت عن دور التقنية في حل التحديات الناتجة عن الشعائر وازدحام الأماكن المقدسة وتعزيز الجانب التسويقي المشرق لدور المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن ورقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالمواطنين وتخفيف الضغط على إمارة المنطقة والتوعية بمشاعر ومناسك الحج والعمرة، إضافة إلى دليل الحاج والمعتمر في مكة المكرمة، وبلغ عدد مشاهديها 1950 مشاهدا، إضافة إلى ندوة التحول الرقمي في مستقبل مكة المكرمة والتي بلغ عدد مشاهدتها  5924 مشاهدة، وقد تمحور موضوعها حول ما هو التحول الرقمي؟، النهوض بالتحول الرقمي في مكة، مستويات التحول الرقمي، عوائق التحول الرقمي والحلول المطروحة، وأبرز المفاهيم الخاطئة عن التحول الرقمي.

فيما تناولت ندوة المرحلة القادمة للتحول الرقمي نظرة عامة عن التحول الرقمي، التحول الرقمي في المملكة، تقنيات التحول الرقمي، المدن الذكية، المشاريع الحالية، التحول الرقمي في المملكة والفرصة الممكنة في منطقة مكة المكرمة، وبلغ عدد مشاهديها  4093 مشاهدا، أما عدد مشاهدات ندوة مكة والتقدم الرقمي فبلغت 2582 مشاهدة، والتي تناولت مفهوم التحول الرقمي  وأركان التحول الرقمي، متطلبات العصر والتحول الرقمي الذكي، والتحول الرقمي ورؤية 2030.

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