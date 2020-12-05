جامعة الجوف‬⁩ تطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية للطلبة بجوائز مالية قاربت 30000 ريال‫

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون عن مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية لجميع طلبة الجامعة عن طريق برنامج البلاك بورد.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة د. هزاع الفويهي أن المسابقة التي تنطلق في الأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، تتضمن مسابقة القرآن الكريم على ثلاثة فروع وهي: حفظ القرآن كاملاً، أو خمسة عشر جزءاً منه أو خمسة أجزاء فقط، كما شملت مسابقة السنة النبوية فرعين: الأول عمدة الأحكام، والثاني حفظ الأربعين النووية مع بيان معاني المفردات.

وأضاف أن العمادة وبتوجيه من رئيس الجامعة أ.د.محمد الشايع رصدت مكافآت مالية للفائزين بالمراكز الأولى في كل فرع من فروع المسابقة، حيث خصصت 13 ألف ريال للفائزين الأوائل بحفظ القرآن كاملاً، موزعة على النحو التالي:

1/ الأول 4000 ريال.

2/ الثاني 3500 ريال.

3/ الثالث على 3000 ريال.

4/ الرابع 2500 ريال.

وكشف د. الفويهي عن تخصيص 6800 ريال للفائزين الأوائل بحفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم جاءت كالتالي:

1/ الأول 2000 ريال.

2/ الثاني 1800 ريال.

3/ الثالث على 1600 ريال.

4/ الرابع 1400 ريال.

كما خصصت 4600 للفائزين الأوائل بحفظ خمسة أجزاء فقط وهي كما يلي:

1/ الأول 1300 ريال.

2/ الثاني 1200 ريال.

3/ الثالث 1100 ريال.

4/ الرابع 1000 ريال.

فيما تم تخصيص 2700 ريال للفائزين الأوائل بحفظ عمدة الأحكام موزعة كما يلي:

1/ الأول 1000 ريال.

2/ الثاني 900 ريال.

3/ الثالث 800 ريال.

كما خصص 2700 ريال للفائزين الـ 3 الأوائل بحفظ الأربعين النووية مع بيان معاني المفردات جاءت كالتالي:

1/ الأول 1000 ريال.

2/ الثاني 900 ريال.

3/ الثالث 800 ريال.

ودعا د. الفويهي الطلاب والطالبات للتسجيل والمشاركة في هذه المسابقة من خلال الرابط التالي : https://forms.gle cp9h7hJtikrX/M4x79