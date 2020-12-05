احدث الأخبار

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020
أبرز المواد
 مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!
أبرز المواد
 أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار
أبرز المواد
 السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع ..
منطقة جازان
 جامعة الجوف‬⁩ تطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية للطلبة بجوائز مالية قاربت 30000 ريال‫
منطقة الجوف
 ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 24 ألف مستفيد من مهارات المستقبل
أبرز المواد
 حرس الحدود يحتفل بتخريج بتخريج 1529 خريجًا في عدد من الدورات التأهيلية
أبرز المواد
 خالد الفيصل يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية “نزاهة” الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 الباطن يتعادل مع ضيفه التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الفيصلي يحقق التعادل الإيجابي مع العين
أبرز المواد
 متسابق يطرح “قعود” أرضاً خلال سبع ثواني في مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل
أبرز المواد
“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020

أبرز المواد
مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!

مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!

أبرز المواد
أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار

أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار

أبرز المواد
السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً

السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً

أبرز المواد

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020

http://almnatiq.net/?p=928017
المناطق - الرياض

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر برعاية وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك تحت شعار “عطاء وطن”، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وقال المهندس الراجحي في كلمته خلال حفل الافتتاح: “إن تدشين هذه الفعاليات يأتي تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، والذي بدوره سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتطوع، وترسيخ قيمة التطوع في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة”.

وأوضح المهندس الراجحي أن احتفال الوزارة باليوم السعودي والعالمي للتطوع هذا العام – بصفتها الحاضن للعمل التطوعي في المملكة – وتعتمد على ركائز العمل التطوعي، وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سيقوم المتطوعون بتقديم الاستشارات الصحية، وقياس العلامات الحيوية للمستفيدين وكبار السن خاصة، وذلك في المراكز التجارية.

ويأتي تنفيذ تلك الفعاليات المختلفة عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 31 مارس 2020، والتي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.

روابط ذات صلة

مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!

مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!
أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار

أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار
السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً

السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*