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أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي

أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي
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المناطق_الرياض

واصل أتليتيكو مدريد انتصاراته المتتالية وفاز 2-صفر على ريال بلد الوليد بفضل هدفي توماس ليمار وماركوس يورينتي ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم

وسجل لاعب الوسط الفرنسي ليمار هدفه الأول منذ أبريل 2019 ليفتتح التسجيل في الدقيقة 56 بعدما قابل كر عرضية من كيران تريبيير بعد هجمة مرتدة سريعة

وحسم يورينتي الانتصار بعد تمريرة أخرى من تريبيير واجتاز مدافعا بسرعة وبقوة ثم سجل الهدف في الدقيقة 72

وحقق أتليتيكو فوزه السابع على التوالي ليصبح رصيده 26 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الذي خاض 11 مباراة

وسيلعب أتليتيكو في الجولة المقبلة في ضيافة جاره وغريمه ريال مدريد حامل اللقب

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