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وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية
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المناطق_الرياض

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن “المخربين يخربون الجمهورية”، داعيا إلى دعم الشرطة

وفي تغريدة له على “تويتر” أشار دارمانين إلى أنه تم اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات على قانون “الأمن الشامل”

ولفت إلى سقوط 8 جرحى من قوات الأمن الفرنسي، مؤكدا أن “شجاعة هؤلاء وشرفهم يحظيان باحترام الجميع”

وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين رافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يجرم تداول صور رجال الشرطة

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات

وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء وتكتل النقابات العمالية

ومشروع القانون يجرم تداول صور رجال الشرطة في ظروف معينة، وهو ما يصفه المعارضون بأنه يحد من حرية التعبير

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