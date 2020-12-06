الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”

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دشن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم عبر شبكة الدوائر الداخلية، برنامج احتفاء فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلا بمركز التنمية الاجتماعية، بيوم التطوع السعودي والعالمي ، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي، ومدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأهلية بالمنطقة وممثلي الجهات غير الربحية والتطوعية، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية بتبوك



وقال المدير العام لفرع الوزارة بتبوك خلال الحفل : نعلن انطلاق يوم التطوع السعودي والعالمي بالمنطقة، مثمنين عاليًا لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك متابعته الدائمة ودعمه المتواصل لجميع الفرق التطوعية بالمنطقة، ولمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي تدشينه لفعاليات الاحتفاء بهذا اليوم العالمي في جميع مناطق ومدن المملكة



وشاهد الحضور فيلماً وثائقي عن عطاء المملكة في الداخل والخارج ، الذي تناول جهود المملكة الإغاثية لعدد من الدول التي مرت بمختلف الأزمات والحوادث



وألقى المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري كلمة نوه في مستهلها بجهود المتطوعين والمتطوعات، مؤكداً أن المديرية العامة من أوائل الجهات الحكومية التي أولت التطوع جل اهتمامها، تقديراً منها لدور المتطوعين في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ،بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن جهود الفرق التطوعية المشاركة للدفاع المدني في أعماله وجهوده



ثم توالت فقرات الحفل التي تحدث فيها رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة المهندس ممدوح شلال، ورئيسة المسؤولية المجتمعية بالغرفة التجارية نسرين بصري، والمتخصص في إدارة الأزمات المهندس أحمد الياقوت عن دور التطوع في النهوض بالمجتمعات، ودوره في تعزيز قدرات المجتمعات على مواجهة التحديات



وتخلل الحفل نشر الكثير من المواد المرئية التي استعرضت فيها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وعدد من الجهات المعنية مبادراتها النوعية في فلم حمل عنوان رحلة عطاء تحدث التعليم فيها عن إسهامات فِرَقه التطوعية في جائحة كورونا



وفي الختام أعلن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي عن تدشين فريق رؤية وطن الذي سيتولى القيام بأعمال فرع الوزارة من أنشطة وبرامج تفاعلية تخدم المجتمع المحلي، بعدها جرى تكريم الفرق التطوعية المشاركة في الحفل