احدث الأخبار

الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق
أبرز المواد
 الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”
أبرز المواد
 وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية
أبرز المواد
 استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة
أبرز المواد
 أتليتيكو يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه السابع على التوالي
أبرز المواد
 ترامب يشارك بأول تجمع انتخابي دعما للجمهوريين
أبرز المواد
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحتفل بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020
أبرز المواد
 مجلة تايم العالمية: 2020 أسوأ سنة على الإطلاق!
أبرز المواد
 أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار
أبرز المواد
 السديس: المملكة رائدة للسلام ووحدة الصف خليجياً وإقليمياً وعالمياً
أبرز المواد
 أمانة منطقة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع ..
منطقة جازان
 جامعة الجوف‬⁩ تطلق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية للطلبة بجوائز مالية قاربت 30000 ريال‫
منطقة الجوف
الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق

الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق

أبرز المواد
الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”

الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”

أبرز المواد
وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

أبرز المواد
استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة

استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة

أبرز المواد

الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق

الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=928025
المناطق_الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن سحب ماطرة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة تشمل الحفر، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، أم الجماجم، العاذرية وتمتد للكويت. وكان المسند ذكر في تصريحات سابقة أن سبب الشعور بأجواء شبه دافئة يعود لسببين، لافتا إلى أن السبب الأول طبيعي، فأول أجواء المربعانية تتسم بأجواء الوسم الذي يكون أغلبه معتدلاً، أما السبب الثاني فهو مناخي، حيث إن طول الأمطار يكسر حدة المربعانية، فإذا دخلت برطوبة تكون دافئة أما إن دخلت بجفاف فتكون باردة

وتابع أن البرد الشديد يكون منتصف المربعانية أي بعد 20 يوماً، وهو الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي، مضيفاً أن أواخر المربعانية وأول موسم الشبط هي أبرد أيام السنة

روابط ذات صلة

الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”

الموارد البشرية بتبوك تحتفي بيوم ” التطوع السعودي والعالمي”
وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية

وزير الداخلية الفرنسي: هناك محتجون يخربون الجمهورية
استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة

استشاري يحذر من عادة خاطئة تسبب قصر القامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*