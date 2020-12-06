وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

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وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج
http://almnatiq.net/?p=928040
المناطق_الرياض

‏⁧‫ أعلنت وزارة النقل عن توفر(144)وظيفة(إدارية، تقنية، هندسية، فنية)للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس(لا يشترط الخبرة)من خلال برنامج التدريب على رأس العمل(تمهير)في كل من(الرياض، الدمام، جدة، الخرمة، القنفذة، الطائف، سكاكا)بالمسميات التالية:
– مساعد إداري(عدد 14 – الرياض)
– أخصائي تطوير تنظيمي(عدد 3 – الرياض)
– مهندس ضبط وتحكم في الجودة(عدد 6 – الرياض)
– محاسب(عدد 2 – الرياض)
– محرر إعلام رقمي(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي علاقات عامة(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي تسويق(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي دعاية وإعلان(عدد 2 – الرياض)
– مصمم جرافيك(عدد 6 – الرياض)
– مسؤول شكاوي(عدد 5 – الرياض)
– محلل نظم تقنية المعلومات(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي أمن البيانات(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي إدارة التغيير(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي إدارة مخاطر(عدد 8 – الرياض)
– أخصائي استراتيجية الشركة(عدد 7 – الرياض)
– محلل مالي(عدد 1 – الرياض)
– مهندس نظم(عدد 1 – الرياض)
– مساعد إداري(عدد 1 – الدمام)
– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – الدمام)
– فني هندسة مدنية(عدد 3 – الدمام)
– مهندس مدني عام(عدد 3 – الدمام)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – الدمام)
– محاسب(عدد 3 – الدمام)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – الخرمة)
– مساح جيوديسي(عدد 7 – الدمام، القنفذة، الخرمة، الطائف، جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – الطائف)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – القنفذة)
– مساعد إداري(عدد 4 – سكاكا)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – سكاكا)
– محامي(عدد 2 – سكاكا)
– مهندس مدني عام(عدد 6 – سكاكا)
– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – المدينة المنورة)
– مهندس مدني عام(عدد 10 – المدينة المنورة)
– فني هندسة مدنية(عدد 9 – المدينة المنورة)
– مساح مباني(عدد 4 – المدينة المنورة)
ويكون التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف الخاصة(بوزارة النقل)وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي :https://www.wadhefa.com/news/10495/

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