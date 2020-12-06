أعلنت وزارة النقل عن توفر(144)وظيفة(إدارية، تقنية، هندسية، فنية)للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس(لا يشترط الخبرة)من خلال برنامج التدريب على رأس العمل(تمهير)في كل من(الرياض، الدمام، جدة، الخرمة، القنفذة، الطائف، سكاكا)بالمسميات التالية:
– مساعد إداري(عدد 14 – الرياض)
– أخصائي تطوير تنظيمي(عدد 3 – الرياض)
– مهندس ضبط وتحكم في الجودة(عدد 6 – الرياض)
– محاسب(عدد 2 – الرياض)
– محرر إعلام رقمي(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي علاقات عامة(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي تسويق(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي دعاية وإعلان(عدد 2 – الرياض)
– مصمم جرافيك(عدد 6 – الرياض)
– مسؤول شكاوي(عدد 5 – الرياض)
– محلل نظم تقنية المعلومات(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 2 – الرياض)
– أخصائي أمن البيانات(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي إدارة التغيير(عدد 1 – الرياض)
– أخصائي إدارة مخاطر(عدد 8 – الرياض)
– أخصائي استراتيجية الشركة(عدد 7 – الرياض)
– محلل مالي(عدد 1 – الرياض)
– مهندس نظم(عدد 1 – الرياض)
– مساعد إداري(عدد 1 – الدمام)
– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – الدمام)
– فني هندسة مدنية(عدد 3 – الدمام)
– مهندس مدني عام(عدد 3 – الدمام)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – الدمام)
– محاسب(عدد 3 – الدمام)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – الخرمة)
– مساح جيوديسي(عدد 7 – الدمام، القنفذة، الخرمة، الطائف، جدة)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – الطائف)
– مهندس مدني عام(عدد 4 – القنفذة)
– مساعد إداري(عدد 4 – سكاكا)
– أخصائي موارد بشرية(عدد 3 – سكاكا)
– محامي(عدد 2 – سكاكا)
– مهندس مدني عام(عدد 6 – سكاكا)
– مهندس كهربائي عام(عدد 1 – المدينة المنورة)
– مهندس مدني عام(عدد 10 – المدينة المنورة)
– فني هندسة مدنية(عدد 9 – المدينة المنورة)
– مساح مباني(عدد 4 – المدينة المنورة)
ويكون التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظائف الخاصة(بوزارة النقل)وتعبئة الطلب عبر الرابط التالي :https://www.wadhefa.com/news/10495/
وزارة النقل: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج
أعلنت وزارة النقل عن توفر(144)وظيفة(إدارية، تقنية، هندسية، فنية)للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس(لا يشترط الخبرة)من خلال برنامج التدريب على رأس العمل(تمهير)في كل من(الرياض، الدمام، جدة، الخرمة، القنفذة، الطائف، سكاكا)بالمسميات التالية:
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