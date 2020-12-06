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الولايات المتحدة تسجل 214,099 إصابة جديدة و2,439 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 214,099 إصابة جديدة و2,439 حالة وفاة بكورونا

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الولايات المتحدة تسجل 214,099 إصابة جديدة و2,439 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 214,099 إصابة جديدة و2,439 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=928041

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 214,099 إصابة جديدة و 2,439 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,255,535 إصابة , فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 277,825 وفاة.

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