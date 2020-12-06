أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة

أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة

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أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة

أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة
http://almnatiq.net/?p=928048

قامت بإزالة أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة، وذلك من شوارع وأحياء المحافظة والمنطقة الصناعية، وتهدف الحملة الميدانية إلى إزالة المشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وتحرير الشوارع من الهياكل التالفة التي تُركت لفترات طويلة بالمواقف وعلى جنبات الشوارع لتصبح حاضنة للنفايات والحشرات وتشوه المظهر العام

وشرعت آليات الأمانة في إزاحة المركبات والهياكل التالفة، وذلك عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال المهلة المحددة تجنبًا للإزالة، وتستمر جهود رصد وإزالة الهياكل الخربة لتعزيز أعمال معالجة المشوهات البصرية وأعمال النظافة الميدانية

رصدت الأمانة شكاوى عدة تقدم بها الأهالي من تضررهم من وجود هياكل خربة تستغل المواقف وتُسهم الشوارع وتجمع النفايات مما استدعى المتابعة الميدانية من قِبل ممثلي الأمانة والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة، كما أكدت أمانة الطائف أن كل البلاغات الواردة لغرفة العمليات ٩٤٠ يتم نقلها على الفور لفرق العمل الميدانية بهدف المعالجة وتعزيزًا لكفاءة الخدمات البلدية المقدمة في المجالات كافة

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