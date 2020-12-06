الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للتطوع تحت شعار “معا نستطيع بالتطوع”

المناطق_فلاج الشعيفاني

أثنى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى على المتطوعين وما يبذلونه من عطاء في خدمة المجتمع من خلال تخصيص أوقات خارج عملهم الرئيس، وقال أن ما يقوم بهم المتطوعين من أعمال تعكس العمق الإنساني الذي بداخلهم من خلال سعيهم الدؤب في في مساعدة الناس وادخال الفرح في قلوبهم وتخفيف آلمهم بدون مقابل ولذا نحن في الهيئة نهتم كثيراً في الأحتفال والأحتفاء بهذه اليوم من خلال تكريم رواد العمل التطوعي وهم نموذج حقيقي في العمل الخيري من منسوبي التطوع في الهيئة، واكد أن الهيئة ومنسوبيها تفخر بوجود شباب وفتيات سعوديين يقدمون انفسهم قبل كل شي من أجل خدمة الناس تحت مظلة التطوع في الهيئة.

جاء ذلك خلال احتفاء الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مساء اليوم السبت، بقاعة الشيخ عبدالله النعيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي باليوم العالمي للتطوع تحت شعار” معا نستطيع بالتطوع. وفي كلمة القاها مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي أكد أن التطوع أحد ركائز المجتمع بشكل عام والهيئة بشكل خاص حيث أن المتطوعين تحت مظلة الهيئة يقدمون خدمات كبير سواء في التخصصات الطبية والصحية أو المهن الأخرى التي تتطلع التطوع فيها، فنحن في الهيئة نحاول بقدر المستطاع أن يكون تحت مظلتنا كوكبة من المتطوعين في جميع المجالات والأحتياجات لخدمة الهيئة أو المجتمع بشكل عام، حيث ساهم التطوع خلال كورونا في دعم الهيئة سواء بنقاط الفرز أو غرفة العمليات والمستودعات والصيانة.بعد ذلك كرم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د جلال العويسى رواد التطوع من المتميزين وشركاء النجاح من المشاركين في الحفل، وفي النهاية سلم د أحمد الخريصي عضوية التطوع لرئيس الهيئة د جلال العويسى.