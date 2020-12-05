أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الظافري..

المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وكافة اسرتهم ، في وفاة الشيخ عبده بن حجر الظافري – رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وأبناء وذوي الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.