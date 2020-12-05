أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الظافري..

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الظافري..

منطقة جازان
الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للتطوع تحت شعار “معا نستطيع بالتطوع”

الهلال الأحمر يحتفي باليوم العالمي للتطوع تحت شعار “معا نستطيع بالتطوع”

أبرز المواد
وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

وزارة النقل‬⁩: تعلن 144 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج

أبرز المواد
أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة

أمانة الطائف تزيل أكثر من 350 هيكلاً خربًا وسيارة تالفة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الظافري..

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الظافري..
http://almnatiq.net/?p=928054
المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وكافة اسرتهم ، في وفاة الشيخ عبده بن حجر الظافري – رحمه الله – إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان -الله عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب الشيخ الدكتور محمد بن حجر الظافري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري وأبناء وذوي الفقيد ، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.

روابط ذات صلة

أمانة منطقة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع ..

أمانة منطقة جازان تشارك في اليوم العالمي للتطوع ..
نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج

نقل ريم وروان وشقيقهما الذين يعانون السمنة المفرطة من جازان إلى الرياض لتلقي العلاج
مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

مركز التطوع بوزارة الصحة يشكر الغبيري لتقديمه 380 ساعة تطوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*