شبكة الـ”CNN” : ولي العهد قام بجهود رائعة

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نشرت شبكة “سي إن إن” تقريرا عن تغير نمط الحياة إلى الأفضل في المملكة العربية السعودية فيما يخص السائحين، وذلك السنوات الخمسة الأخيرة .

وأوضحت أنه بات بإمكان الزائرين حاليا الاستمتاع بأجواء طبيعية أفضل من تلك التي كانت موجودة سابقا وذلك بفضل جهود المملكة في تحسين الخدمات المقدمة للزائرين.

وحكى أحد الأشخاص عن تجربته في زيارة المملكة، قائلا إنها كانت جميلة أيضا حيث تسلق الجبال شديدة الانحدار في الجنوب واستمتع بالغوص في مياه البحر الأحمر النقية.

وأضاف: قمت بقيادة السيارة فوق الكثبان الرملية في الشمال وأمضيت ليالي الشتاء في الصحراء في طهي الطعام على الجمر .

وتابع: لقد قام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بجهود رائعة ، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة أمام مزيد من الحريات .

وأوضح تقرير الشبكة أن المقاهي على طول الأرصفة الجديدة مليئة بالرجال والنساء في الخارج، والذين ذهبوا من أجل المتعة والالتقاء والتسوق والدردشة والاسترخاء.

من جانبها، قالت منيرة القويط ، مصممة أزياء تبلغ من العمر 20 عامًا ترتدي عباية سوداء تقليدية: “لدينا المزيد من المرح الآن .. الخروج لمشاهدة الأفلام ، الخروج للمطاعم ومقابلة الأصدقاء”.

بدورها، ظهرت توتو ، التي تعمل مدرسة في “رياض الأطفال”، وهي ترتدي ملابس عصرية دون حجاب، وأكدت أنها تحب الشعور “بالحرية”.