بريطانيا تعلن البدء بطرح لقاح فايزر بعد غد الثلاثاء

بريطانيا تعلن البدء بطرح لقاح فايزر بعد غد الثلاثاء

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بريطانيا تعلن البدء بطرح لقاح فايزر بعد غد الثلاثاء

بريطانيا تعلن البدء بطرح لقاح فايزر بعد غد الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=928067
المناطق - وكالات

قالت الحكومة البريطانية إنها تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي فايزر/بيوإنتك لكوفيد-19 هذا الأسبوع مما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الثلاثاء مع إعطاء هيئة الصحة العامة أولوية قصوى لتطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين.

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيوإنتك الأسبوع الماضي لتتصدرا السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة..ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

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