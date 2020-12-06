المصالحة مع قطر ستتم في القمة الخليجية خلال الشهر الجاري

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المصالحة مع قطر ستتم في القمة الخليجية خلال الشهر الجاري

المصالحة مع قطر ستتم في القمة الخليجية خلال الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=928070
المناطق - الرياض

ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع أن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا خلال الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات، “ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.

وكانت الكويت قد أعلنت قبل يومين عن إجراء “مفاوضات مثمرة” ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، ما أثار ردود فعل إيجابية إقليميا ودوليا.

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