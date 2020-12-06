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النصر يستعد لمواجهة الاتفاق المصيرية الأثنين

النصر يستعد لمواجهة الاتفاق المصيرية الأثنين
http://almnatiq.net/?p=928079

يواصل النصر تحضيراته لمواجهة الاتفاق الاثنين المقبل ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبدأ “فيتوريا”، مدير الجهاز الفني، التمرين باجتماع مع اللاعبين، ناقش خلاله معهم أحوال الفريق الفترة الماضية والمقبلة، والصعوبات التي تعثَّر إثرها في عدد من المباريات، في وقت أجرى فيه صفوان السويكت، رئيس النادي، محادثات طويلة مع حسين عبد الغني، المدير التنفيذي الجديد.

وزاد فيتوريا، بالتنسيق مع مدرب اللياقة، الجرعات البدنية لجميع العناصر؛ بهدف جاهزية الأفراد كافة للمباريات المقبلة؛ إذ سيلاقي الاتفاق ومن بعده الأهلي في أسبوع واحد.

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