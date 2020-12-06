الصين تتسبب في طرد رئيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم

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المناطق - وكالات

أعلن نائب محافظ البنك المركزي النرويجي جون نيكولايسن أنه قدم استقالته يوم الجمعة، قائلاً إن طلبه للحصول على تصريح أمني جديد قد رُفض لأن زوجته صينية.

بالإضافة إلى وضع السياسة النقدية، كان نيكولايسن مسؤولاً عن الإشراف على صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.2 تريليوندولار، وهو الأكبر في العالم، بحسب تقرير لوكالة رويترز اطلعت عليه “العربية نت”.

وقال نيكولايسن: “أبلغتني هيئة ترخيص الأمن المدني النرويجية أن سبب عدم تلقي تصريح أمني جديد هو أن زوجتي مواطنة صينية وتقيم في الصين وأعيلها ماليًا”.

“في الوقت نفسه، قرروا أنه لا توجد ظروف تتعلق بي شخصيًا تثير الشك حول مدى ملاءمتي للحصول على تصريح أمني..علي الآن أن أتحمل عواقب ذلك”.

وتسري استقالة نيكولايسن على الفور ، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي. ولم يتضح على الفور من سيحل محله. ولم يتسن الحصول على تعليق من نيكولايسن.

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