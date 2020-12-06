“الحصيني”:” سقيا” انتهت بالأمس.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة

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أكد الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني، انتهاء حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس؛ مشيراً إلى أننا عشنا في “سقيا” أياماً جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات بَرَد وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “كانت الحالة واسعة شملت أجزاءً واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت عشرة أيام؛ حيث شملت أجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك، جرت السيول وفاضت بعض السدود وامتلأت بعض الفياض”.

وأضاف الحصيني: “من فضل الله علينا أن حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة “الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة”.

وتابع: وبعد انتهاء حالة سقيا الممطرة، متوقع انخفاض واضح في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية، ومقدار الانخفاض يتراوح بين (6) و(8) درجات مئوية عمّا سجّلته الحرارة يوم أمس السبت 1442/4/20هـ، إلا أن يصرفها الله، ومتوقع استقرار الأجواء أياماً عدة؛ يمكن للجميع غسل السيارات والأحواش.