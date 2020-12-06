الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك

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كشف القانوني صالح المقبل، اليوم الأحد، عن مفاجأة صادمة لنادي النصر، لافتًا إلى إمكانية إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق لمدة شهرين بسبب عدم صعوده لمنصة التتويج في مباراة نهائي كأس الملك.

وكان عبد الرزاق حمد الله، قد رفض الصعود لمنصة التتويج بعد الخسارة أمام الهلال، بصفته قائدا للفريق، ليصعد وليد عبد الله حارس الفريق بدلا منه، من أجل تدارك الأزمة.

وقال صالح المقبل، أن ما قام به حمد الله يستوجب عقوبتين من اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة، لافتًا إلى أن نص لائحة الانضباط في المادة 69 يعاقب كل من امتنع دون عذر مقبول عن استلام الجوائز يعاقب بالحرمان من الجائزة سواء عينية أو مادية، ويعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال.

وأوضح أن هناك عقوبة تستطيع وزارة الرياضة إيقاعها على اللاعب وذلك وفقاً للمادة 69 من (لائحة التسجيل والنشاط) من لوائح وزارة الرياضة والتي تنص على (اللاعب أو الإداري أو المدرب الذي يرفض الصعود لاستلام جائزته من راعي المسابقة أو البطولة يوقف عن ممارسة النشاط لمدة شهرين من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد لكل اتحاد أو مكتب إذا لم يوجد مباريات أو مسابقات متبقية للعبة).