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استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء

استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء
http://almnatiq.net/?p=928100
المناطق - الرياض

أعلنت الحكومة المحلية العراقية لمحافظة المثنى، أمس السبت، عن استعدادها لافتتاح منفذ “الجميمة” الحدودي المغلق مع المملكة من جهة محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، بعد أسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في الأنبار.

وصرحت مديرية شرطة المثنى، في بيان، أن الحكومة المحلية العراقية تستعد لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة الذي سيُسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، وإقامة الكثير من المشروعات التنموية التي ستطور اقتصاد المحافظة.

وقال قائد الشرطة بالعراق، العميد عبد الرضا كاطع فهد، أن قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع المملكة وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كل الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكل المنشآت الحدودية التي ستُقام على جميع مقتربات المنفذ وكذلك تأمين كل المناطق المحيطة به وبالطريق الرابط بين مركز المحافظة والمنطقة الحدودية.

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