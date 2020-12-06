احدث الأخبار

“هدف” يدعم 3 مهن في برنامج “تمهير”
أبرز المواد
 استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء
أبرز المواد
 الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك
أبرز المواد
 إصدار أحكام نهائية بحق 52 متهماً خالفوا سوق المال
أبرز المواد
 “الحصيني”:” سقيا” انتهت بالأمس.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة
أبرز المواد
 الصين تتسبب في طرد رئيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم
أبرز المواد
 4 طرق بسيطة لزيادة مستويات “هرمون السعادة”
أبرز المواد
 “الأرياني”: “الحوثي” ضاعفت من تجنيد أطفال اليمن بعد أن انتزعتهم من مقاعد الدراسة
أبرز المواد
 النصر يستعد لمواجهة الاتفاق المصيرية الأثنين
أبرز المواد
 “آل الشيخ”: التعليم عن بُعد سيستمر حتى بعد الجائحة في كل مدرسة
أبرز المواد
 بعد 6 أعوام.. هبوط كبسولة فضائية تحمل صخورا من كويكب ريوغو
أبرز المواد
 المصالحة مع قطر ستتم في القمة الخليجية خلال الشهر الجاري
أبرز المواد
“هدف” يدعم 3 مهن في برنامج “تمهير”

“هدف” يدعم 3 مهن في برنامج “تمهير”

أبرز المواد
استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء

استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء

أبرز المواد
الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك

الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك

أبرز المواد
إصدار أحكام نهائية بحق 52 متهماً خالفوا سوق المال

إصدار أحكام نهائية بحق 52 متهماً خالفوا سوق المال

أبرز المواد

“هدف” يدعم 3 مهن في برنامج “تمهير”

“هدف” يدعم 3 مهن في برنامج “تمهير”
http://almnatiq.net/?p=928103
المناطق - الرياض

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ثلاث مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) تعزيزا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج “تمهير”، المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة والاستشارات القانونية، والتزيين النسائي.

ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثين عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها إلى قائمة المستفيدين من البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

وتجدر الإشارة،  إلى أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب.  كما يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقاً لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قبل  المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط:  taqat.sa واختيار برنامج تمهير .

روابط ذات صلة

استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء

استعدادات عراقية لافتتاح منفذ “الجميمة” من جهة رفحاء
الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك

الإيقاف يهدد عبد الرزاق حمد الله بعد كأس الملك
إصدار أحكام نهائية بحق 52 متهماً خالفوا سوق المال

إصدار أحكام نهائية بحق 52 متهماً خالفوا سوق المال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*