الكويت.. خسارة جميع المرشحات في الانتخابات البرلمانية

الكويت.. خسارة جميع المرشحات في الانتخابات البرلمانية

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الكويت.. خسارة جميع المرشحات في الانتخابات البرلمانية

الكويت.. خسارة جميع المرشحات في الانتخابات البرلمانية
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المناطق - الكويت

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52 في المئة من إجمالي تعداد الناخبين.

وتشير النتائج إلى أن المعارضة قد كسبت مقاعد أكبر من المجلس السابق، علما أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بمراكز الاقتراع.

ولم تثن صرامة هذه الإجراءات والطقس الماطر الناخبين عن المشاركة بكثافة في الاقتراع الذي حصصت له الحكومة 5 مراكز حصريا للمصابين بالفيروس التاجي.

وتنافس 326 مرشحا في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضوا.

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