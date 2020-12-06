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الحكومة اليمنية : مليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية

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الحكومة اليمنية : مليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية

الحكومة اليمنية : مليشيا الحوثي تحول مطار صنعاء قاعدة لشن هجماتها الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=928114

اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتحويل مطار صنعاء إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء من حزب الله وإيران.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي نهاية الأسبوع الماضي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي لحرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء حزب الله وإيران وقاعدة لشن هجماتها الإرهابية.
وأضاف الإرياني أن الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر‏.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث سبق وانفجرت مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة انفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم أطفال‏.
وأكد المسؤول اليمني أن مليشيا الحوثي تعتبر صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوءً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيين، واتخاذهم دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

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