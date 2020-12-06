“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة، وفيفا، و هروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.