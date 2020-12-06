تقشي كورونا في 35 ولاية هندية.. والوفيات تتجاوز 140 ألف

تقشي كورونا في 35 ولاية هندية.. والوفيات تتجاوز 140 ألف

أبرز المواد
“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

أبرز المواد
بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
“الصندوق العقاري” تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

“الصندوق العقاري” تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

أبرز المواد

تقشي كورونا في 35 ولاية هندية.. والوفيات تتجاوز 140 ألف

تقشي كورونا في 35 ولاية هندية.. والوفيات تتجاوز 140 ألف
http://almnatiq.net/?p=928125
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم تسجيل 482 حالة وفاة و36011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضي.
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 140182 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 9644222 إصابة بالفيروس التاجي.
وأفادت الوزارة أن عدد حالات التعافي وصل 9100792 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” : أمطار رعدية على منطقة جازان
بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلجيكا تسجل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا
“الصندوق العقاري” تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

“الصندوق العقاري” تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*