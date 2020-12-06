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آليات وقواعد تنظم أعمال مركز التطوع الصحي

آليات وقواعد تنظم أعمال مركز التطوع الصحي
http://almnatiq.net/?p=928146
المناطق - الرياض

أقر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي، التي تهدف إلى تنظيم التطوع الصحي وتطويره، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي الصحي .
وتمكن القواعد من تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتنمية قدرات المتطوعين الصحيين وتوجيهها نحو الأولويات الصحية للنظام الصحي والمجتمع، بالإضافة إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة من المتطوعين الصحيين.
يذكر أن مركز التطوع الصحي عمل منذ تأسيسه في 2019 على الإشراف ودعم وتنظيم وتطوير التطوع الصحي في المملكة.

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