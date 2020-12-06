“الصحة” تواصل تقديم خدماتها الطبية في مهرجان الإبل

“الصحة” تواصل تقديم خدماتها الطبية في مهرجان الإبل

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“الصحة” تواصل تقديم خدماتها الطبية في مهرجان الإبل

“الصحة” تواصل تقديم خدماتها الطبية في مهرجان الإبل
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المناطق- الرياض

بتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقه الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، وقفت مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة نائب رئيس لجنة إدارة الحدث للمهرجان الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص ، على مشاركة «صحة الرياض» في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل 1442هـ .
وقامت الدكتورة الرصيص مؤخراً ، والوفد المرافق بزيارة مستشفى رماح للوقوف على أعمال عيادة تطمن وقسم الطوارئ، كما شملت الزيارة التفقدية مركز صحي رماح، ومركز صحي الرمحية، إضافة إلى المركز الطبي في المهرجان.
واستعرضت الرصيص خلال جولتها جهود وخطط وبرامج مرافق «صحة الرياض» الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان.
ونوهت أن مشاركة “صحة الرياض” في هذا المهرجان تأتي دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
ودعت الدكتورة الرصيص الزوار والمشاركين في مهرجان مزاين الملك عبدالعزيز للابل ، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فايروس كورونا كوفيد ١٩، وكذلك بأنظمة السلامة المرورية ، تجنباً للحوادث .

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