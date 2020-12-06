مدير صحة تبوك يكرم المتطوعين بيوم التطوع السعودي العالمي

تبوك- علي العميري:

كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي اليوم الأحد بقاعة التدريب والمؤتمرات مجموعة من المتطوعين والمتطوعات وذلك بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع والذي نظمته ادارة الشراكة المجتمعية بصحة تبوك .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي خلال كلمته أن العمل التطوعي أحد أبواب السعادة التي ينشدها الإنسان وحث عليها ديننا الحنيف فعندما يمد المتطوع يد المساعدة للمحتاج ينعكس أثره الإيجابي على المتطوع نفسه ثم على المجتمع مطالبا الجميع أن يقتدوا بالمتطوعين وأن ينتقل هذا السلوك الإيجابي لجميع شرائح المجتمع.

واشاد الدكتور الغامدي بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات ومساندتهم الفاعلة لقطاعات الصحة خلال هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.

من جانبهم أعرب المتطوعون عن شكرهم على دعمهم وتحفيزهم للقدرات التطوعية والأعمال الإنسانية معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في دعم جهود القطاعات الصحية وأبطال الصحة.