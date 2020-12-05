أمانة الاحساء تُفعّل ( عالمي التطوع ) بـ 20 مبادرة بلدية

الاحساء _المناطق

تزامناً مع يوم التطوع العالمي فعّلت أمانة الاحساء ممثلة بإدارة التطوع البلدي السبت 5 ديسمبر هذا الحدث بإقامة 20 مبادرة تطوعية في مواقع عدة بالحاضرة ، ونوه مدير إدارة الشراكة والمسؤولية الاجتماعية خالد العرجي الى ان الأمانة وضعت في أولويات أهدافها واهتماماتها تعزيز التكاملية وتدعيم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الشبابية ، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي تؤكد على تمكين المسؤولية الاجتماعية وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه باعتباره جانب مهم من جوانب التطوير والتنمية المستدامة ، وتحقيق أواصر الترابط والتكاتف لاجتماعي بين الافراد والجماعات ، مشيراً الى ان المبادرات التي تم تنفيذها في اليوم العالمي للتطوع تضمنت فعاليات وبرامج متعددة من بينها ( فعالية اليوم السعودي العالمي للتطوع بمنتزه الملك عبدالله البيئي بمشاركة جمعية فتاة الاحساء ، دوري في كرة القدم للفرق التطوعية ، المشاركة في اعمال النظافة والتشجير بالمرافق العامة والطرقات ، تعزيز جوانب التوعية والتثقيف المجتمعي في المجمعات التجارية والأسواق ) .

وأضاف العرجي ..إدارة العمل التطوعي تركز في اسهاماتها على التطوع في الخدمات البلدية والسعي الى اتاحة الفرصة للمواطن والمقيم للمشاركة التطوعية وخدمة الوطن والمجتمع ، لافتاً الى ان الأمانة خصصت منصة الكترونية للتطوع البلدي بهدف تنظيم العمل التطوعي ، كما اتاحت رابطاً عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل المتقدمين من الجنسين الراغبين بالتطوع في المبادرات البلدية .