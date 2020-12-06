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” سدايا ” تستعرض منجزات المملكة في ريادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً بمعرض جيتكس

” سدايا ” تستعرض منجزات المملكة في ريادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً بمعرض جيتكس

أبرز المواد
50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي

50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي

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” سدايا ” تستعرض منجزات المملكة في ريادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً بمعرض جيتكس

” سدايا ” تستعرض منجزات المملكة في ريادة قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي عالمياً بمعرض جيتكس
http://almnatiq.net/?p=928177
المناطق - واس

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا ” في النسخة الأربعين من معرض جيتكس، إحدى المناسبات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، الذي يقام بمدينة دبي خلال الفترة 6 – 10 ديسمبر، في مسعى لإبراز جهود ومنجزات المملكة في الارتقاء إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المشاركة الأولى لـ ” سدايا ” كجهة عارضة في الحدث الدولي حيث تستعرض أبرز منجزاتها للجمهور من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تستعرض ” سدايا ” الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظومة ” توكلنا ” ومنصة “بروق”، بالإضافة إلى فعالية أرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وغيرها من المنتجات والمنصات الوطنية التي دشنتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وتُعنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتطوير تقنيات البيانات والذكـاء الاصطناعـــي وتشجيعها وتنظيمها في المملكة، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة لإطلاق القيمة الكاملة للبيانات لما تمثله من ثروة وطنية لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030، من خلال تحديد التوجه الإستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي والإشراف على تحقيقه عبر حوكمة البيانات، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.

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