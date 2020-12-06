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مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

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مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية
http://almnatiq.net/?p=928180
المناطق - واس

حصل مختبر الممانعة الكهربائية بالمركز الوطني للقياس والمعايرة على الإسناد المترولوجي لنتائج القياس إلى وحدات النظام الدولي SI ، وذلك على إثر مشاركة المواصفات السعودية ممثلة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بنجاح في المقارنة الثنائية بين المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) وبين مختبر الممانعة الكهربية في المركز في مجال قياس السعة الكهربية بالمدى (10pF و 100pF).
وأظهرت النتائج التي حصل عليها المختبر تقارب في القيم المرجعية لمختبرات المكتب الدولي في كلا المديين، كما أثبتت النتائج كفاءة مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة في مجال قياس السعة الكهربية.
وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في الثقة والتجهيزات والكفاءة الفنية للكوادر البشرية العاملة به، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

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