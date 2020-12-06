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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات التي تنفذها امانة المنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات التي تنفذها امانة المنطقة

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مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات التي تنفذها امانة المنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات التي تنفذها امانة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=928183
تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ .واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن  أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كما ناقش سموه سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، كما اطلع سموه على المشروعات الخدمية التي تمت ترسيتها مؤخرا .كما نوه سموه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.من جهته ثمن المهندس آل محفوظ دعم واهتمام سموه بمشروعات الأمانة بالمنطقة .

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